Europeus2022: Atletismo entra em força ao quinto dia já com medalha no horizonte

Já com títulos em mundiais de pista coberta (Belgrado2022) e em europeus de pista coberta (Torun2021), Dongmo lidera o ranking europeu do ano e, com os 20,43 metros que ostenta como sua melhor pessoal e do ano, é a grande favorita a triunfar na prova.



Já depois de competir em scratch no ciclismo de pista, em que obteve um excelente quarto lugar, Maria Martins vai disputar a prova de omnium, igualmente em pista, tendo a corredora lusa deixado antever que tentará um bom resultado, numa disciplina que é agora a sua grande aposta.



Depois de o dia arrancar com o lançamento do peso, em que Tsanko Arnaudov precisará de um grande lançamento para poder sonhar com a presença na final, disputa-se a prova da maratona, em que Sara Moreira, a realizar a primeira corrida da temporada, é uma incógnita, por não disputar a distância há algum tempo.



A qualificação para a final de Dongmo não deverá passar de uma mera formalidade no peso, enquanto Jessica Inchude, situada no 11.º lugar do ranking europeu da especialidade, terá de lutar para conseguir figurar entre as 12 primeiras, numa final marcada para o fim do dia, 19:38 (horas portuguesas).



Nas eliminatórias para os 100 metros, Carlos Nascimento, que se apresenta com a sétima marca na sua série, terá de se superar para figurar entre os três primeiros, ou conseguir ser o único repescado entre as três séries, enquanto Lorene Bazolo, situada no 11.º lugar do ranking europeu do ano, tem boas hipóteses para seguir para as semifinais.



Apesar de quatro atletas na maratona masculina, as expetativas de uma medalha ou mesmo um posto nos lugares cimeiros é baixa, enquanto o programa da tarde arranca com o lançamento do disco feminino, em que Liliana Cá e Irina Rodrigues têm boas perspetivas de marcar presença na final, agendada para as 19:55 de terça-feira.



Embora figure apenas no 27.º posto do ranking europeu, João Coelho pode aspirar a marcar presença nas semifinais dos 400 metros, reservadas aos três primeiros de cada uma das três séries e aos três melhores tempos seguintes, ao apresentar-se com a melhor marca do ano na sua série.



Cátia Azevedo, que surge como 11.ª no ranking europeu do ano, pode igualmente aspirar em seguir para as semifinais dos 400 metros femininos, enquanto Pedro Pablo Pichardo, que se sagrou recentemente campeão mundial em Eugene, nos Estados Unidos, deverá confirmar o seu favoritismo e juntar o título europeu, apurando-se para a final, agendada para as 19:15 de quarta-feira.



A final do triplo salto deverá contar ainda com Tiago Pereira, cujo quinto lugar do ranking europeu e uma marca de 16,90 como melhor na temporada devem ser suficientes para que integre os 12 melhores.



O primeiro dia do atletismo termina, além da provável final no lançamento do peso feminino, com as semifinais dos 1.500 metros masculinos, em que Isaac Nader tentará um lugar entre os quatro primeiros da sua série, ou integrar os quatros melhores tempos depois.



O ténis de mesa continua nas suas fases preliminares, tendo apenas a mesatenista Inês Matos em ação no programa de segunda-feira, ao defrontar a ucraniana Solomiya Brateyko no grupo 19, às 16:00.



No ciclismo de pista, além de Maria Martins, Portugal estará representado por Daniel Dias na qualificação para o omnium.



Programa dos portugueses para segunda-feira (horas de Lisboa):



- Atletismo:



09:00: Lançamento do peso masculino: Qualificação - Tsanko Arnaudov.



09:30: Maratona feminina: Sara Moreira, Solange Jesus e Susana Cunha.



09:56: 100 metros masculinos: Carlos Nascimento.



10:20: Lançamento do peso feminino: Auriol Dongmo e Jessica Inchude.



10:21: 100 metros femininos: Lorene Bazolo.



10:30: Maratona masculina: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona).



17:15: Lançamento do disco feminino: Irina Rodrigues.



18:08: 400 metros: João Coelho.



18:25: Lançamento do disco feminino: Liliana Cá.



18:53: 400 metros femininos: Cátia Azevedo.



19:05: Triplo salto masculino: Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira.



19:15: 1.500 metros masculinos: Isaac Nader.



19:38: Lançamento do peso feminino: Final - Auriol Dongmo, Jessica Inchude?



- Ténis de mesa:



10:10: Singulares femininos, gr. 19 / Inês Matos, Por - Solomiya Brateyko, Ucr.



- Ciclismo pista:



11:00: Qualificação omnium, corrida por pontos masculina - Daniel Dias.



12:30: Omnium feminino, scratch - Maria Martins.



14:53: Omnium feminino, tempo race - Maria Martins.



16:05: Omnium feminino, eliminação - Maria Martins.



17:09: Omnium feminino, corrida por pontos, final - Maria Martins.