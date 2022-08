Europeus2022: Ciclista Rui Oliveira 16.º na prova de fundo, ganha por Jakobsen

Numa prova em que foi o único corredor português presente, Rui Oliveira tentou manter-se junto aos primeiros quando os dois elementos que estavam em fuga foram alcançados, mas ia caindo a cerca de 300 metros da meta, ao desviar-se de outro ciclista, impossibilitando-o de discutir as medalhas.



No ‘sprint’ final, Jakobsen, que sofreu um acidente grave em agosto de 2020, foi o mais rápido, assegurando o título europeu com o tempo de 4:38.39 horas, o mesmo tempo do segundo, o francês Arnad Demare, e do terceiro, o belga Tim Merlier.



Rui Oliveira ainda cruzou a meta integrado no pelotão, no 16.º lugar, com o mesmo tempo de Jakobsen.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.