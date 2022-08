Europeus2022: Iúri Leitão voltou a ser protagonista, Liliana Cá sem pódio

Liliana Cá reunia talvez o favoritismo para o resultado de destaque do dia luso na Alemanha, contudo acabou em quinto na final do disco, na qual a futura médica Irina Rodrigues foi 11.ª.



Iúri Leitão, medalha de ouro no scratch, e Diogo Narciso, sexto na corrida por pontos, fizeram a equipa portuguesa, que parecia 'adormecida' até ganhar cinco pontos por cada um dos dois sprints – os 12.º e 13.º - e conquistar adicionais 20 pontos por volta de avanço, algo que só os quatro primeiros conseguiram.



A determinada altura, a luta pelo pódio ainda estava no horizonte, mas o desgaste pela fase mais produtiva impediu-os de manter a intensidade, culminando os 50 quilómetros – 250 voltas à pista, com sprints pontuáveis a cada 10 – com 43 pontos.



A Alemanha ficou com o ouro, com 101 pontos, a França arrecadou a prata, com 91, e a Bélgica alcançou o bronze, com 58.



No estádio olímpico, Liliana Cá esteve aquém do seu valor, quedando-se pelos 63,67 metros, quando na qualificação tinha atingido os 65,21, a sua melhor marca do ano, e que hoje lhe valeriam, por um centímetro, a medalha de bronze.



O ouro foi, pela sexta vez consecutiva, para a 'inevitável' croata Sandra Perkovic, com 67,95 metros, numa competição em que Irina Rodrigues fez 56,23 metros, também abaixo dos 57,04 da véspera, subindo, no entanto, uma posição na hierarquia final.



Ainda nas disciplinas técnicas, Evelise Veiga só conseguiu um salto válido – teve dois nulos – e não foi além dos 6,17 metros no salto em comprimento, suficientes para o modesto 18.º lugar.



Nos 35 quilómetros marcha, Inês Henriques andou em quinto até aos 25 quilómetros, mas depois sentiu tonturas e teve de abrandar para conseguir chegar ao fim, algo que não aconteceu com a estreante bicampeã nacional Vitória Oliveira, que abandonou logo a seguir aos 20 quilómetros, quando seguia em 13.ª.



Nos 100 metros, nem Lorène Bazolo nem Carlos Nascimento fizeram 'milagres', ficando-se pelas semifinais: em femininos, com 11,42 segundos, quando a final foi atingida em 11,28, e no masculino, em 10,40, aquém dos 10,16 que vingaram.



Nos 110 metros barreiras, êxitos para a dupla lusa, com destaque para Abdel Larrinaga que venceu a sua série, com 13,76 segundos, o oitavo tempo global, enquanto João Vítor Oliveira concluiu em quarto, com 13,90, avançando com o 13.º registo para as meias-finais de quarta-feira.



Nos 400 metros, nem Cátia Azevedo nem João Coelho, ambos a largar da pista oito, sem referências, falharam a final, no caso masculino (45,41 segundos) por um só lugar, tanto na série, terceiro, como na repescagem, com o terceiro melhor tempo.



Já Cátia Azevedo foi quinta na sua eliminatória dos 400 metros, em 51,42 segundos.



Menos sorte para Marta Pen, que foi oitava na eliminatória de 1.500 metros, em 4.07,82, insuficiente até para a repescagem, em 4.04,90.



Nos 3.000 obstáculos, Etson Barros ainda alimentou a esperança de avançar, mas os seus 8.38,04 minutos revelaram-se insuficientes, ficando a quase três segundos dos 8.35,37 que valeram a derradeira vaga. Miguel Borges já estava para trás antes de cumprido o primeiro quilómetro e não terminou a prova, enquanto Simão Bastos ficou em 15.º da sua série, em 8.57,27.



As olímpicas Fu Yu e Shao Jieni atingiram o quadro de 16 da competição de pares femininos do ténis de mesa, ao vencerem a suíça Rachel Moret e a grega Aikaterini Toliou por claro 3-0 (11-7, 11-9 e 11-9).



Sorte oposta para Inês Matos e Matilde Pinto que perderam, pelo mesmo resultado, ante as italianas Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (7-11, 8-11 e 8-11).



As rondas preliminares singulares terminaram hoje, sem êxito para Inês Matos e Matilde Pinto.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.