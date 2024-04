FC Porto derrota Sporting na Liga de basquetebol

Com várias ausências por lesão, os ‘leões’ deram luta até ao intervalo e soçobraram na segunda parte, sobretudo durante o último período, em que apontaram apenas 11 pontos contra 19 dos ‘dragões’.



O encontro abriu com dois lances livres para o FC Porto e para o ex-‘leão’ Tanner Omlid, que só aproveitou um e foi o melhor anotador deste encontro, com 24 pontos marcados.



Diogo Ventura respondeu com dois pontos, mas daí para a frente Cleveland Melvin e Tanner Omlid lideraram a reação portista e o primeiro período terminou com a equipa da casa a vencer por seis pontos (23-17).



O Sporting conseguiu um parcial de 4-0 no arranque do segundo período, colocou-se assim a uma distância de dois pontos do seu rival e o equilíbrio manteve-se até ao intervalo (41-39), que chegou instantes depois do poste Temidayo Yussuf marcar dois pontos com um lançamento de recurso.



Sem grandes opções no banco, o técnico do Sporting, Pedro Nuno Monteiro, apostou sempre nos mesmos oito jogadores e o seu congénere portista utilizou 11, o que lhe permitiu refrescar mais vezes a sua equipa, fazendo repousar as peças mais influentes.



O Sporting conseguiu manter-se na luta pelo resultado na fase inicial da segunda parte, tendo mesmo empatado a partida (43-43) com dois lances livres convertidos por Temidayo Yussuf.



O FC Porto parecia então algo ansioso, mas isso foi resolvido depois de alguns erros consecutivos do Sporting no processo ofensivo e com mais dois pontos de Cleveland Melvin.



Um triplo de Diogo Araújo deixou o Sporting outra vez colado ao FC Porto (48-46), mas os anfitriões reagiram, travaram o ímpeto contrário e fecharam o terceiro período a ganhar por seis pontos (67-61).



A resistência ‘leonina’ colapsou no quarto e último período, tanto quanto o FC Porto exibiu confiança, maior frescura física e foi dominador, conseguindo, por um lado, alguns ataques vistosos e, por outro, não consentido ao seu adversário mais do que 11 pontos nesses 10 minutos finais.



Tanner Omlid converteu nessa fase o seu único triplo em sete tentados, Charlon Kloof fez um afundanço que pôs o resultado em 78-66 e aí ficou claro que o vencedor deste jogo estava encontrado.



A queda ‘leonina’ tornara-se irreversível quando o FC Porto obteve um parcial de 10-0, que pôs o resultado em 80-66. O encontro terminou pouco depois com a vitória do FC Porto por 86-72, num jogo que se desequilibrou depois do intervalo e que permitiu aos ‘dragões’ segurar a liderança do campeonato.







Jogo no Dragão Arena, no Porto



FC Porto, Sporting, 86-72.



Intervalo: 41-39.







Com arbitragem de Luís Lopes, Paulo Marques e Hugo Silva, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (): Charlon Kloof (9), Anthony Barber (11), Tanner Omlid (24), Cleveland Melvin (22) e Miguel Queiroz (7). Jogaram ainda: Miguel Maria, Phil Fayne (8), João Guerreiro, Nuno Sá (4) Luís Silva (1) e Apolo Caetano.



Treinador: Fernando Sá.



- Sporting (): Diogo Ventura (7), Salvador Gomes (1), Diogo Araújo (13), Temidayo Yussuf (22), Mike Moore (8). Jogaram ainda André Cruz, Marko Loncovic (6) e Carlos Cardoso (15).



Treinador: Pedro Nuno Monteiro.







Marcha do marcador: 23-17 (10 minutos), 41-39 (intervalo), 67-61 (30) e 86-72 (resultado final).



Assistência: 1.609 espetadores.