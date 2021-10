FC Porto soma na Polónia segunda derrota na Taça da Europa de basquetebol

Depois do desaire no reduto dos húngaros do Szolnok (81-64) e da vitória na receção aos romenos do CSM CSU Oradea (75-63), a formação portista ainda chegou ao intervalo a vencer, por quatro pontos (29-33), mas não manteve o nível na segunda parte.Os polacos - que tinham vencido os dois primeiros jogos e continuam isolados, agora com seis pontos, contra quatro de romenos, húngaros e portugueses – venceram o terceiro período por 23-16, passando para a frente (52-49), e o quarto por 19-12.Os "dragões" lideraram pela última vez (41-43) a 3.46 minutos do final do terceiro período e, no quarto, só conseguiram reduzir para três pontos (54-51).Jonathan Arledge, com 17 pontos e sete ressaltos, foi o melhor do conjunto azul e branco, secundado por Rashard Marque Odomes, que acabou com 15 pontos e quatro ressaltos.A equipa da casa foi, por seu lado, liderada por Dariusz Wojciech Wyka (12 pontos e cinco ressaltos), Mohammad-Ali Abdur-Rahkman (13 pontos e quatro ressaltos) e Raymond Cowells III (10 pontos e quatro ressaltos).

O FC Porto volta a jogar em 4 de novembro, dia em que recebe o Szolnok, na quarta jornada do Grupo H.