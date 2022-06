FC Porto vence Benfica e reduz desvantagem na corrida ao título de basquetebol

Depois de terem perdido os dois primeiros jogos, em Lisboa, os 'azuis brancos', a atuar perante o seu público e com uma exibição bem mais consistente, impediram que o Benfica festejasse hoje a conquista do campeonato, forçando a realização de um quarto jogo, também na 'Invicta', este sábado.



Miguel Queiroz, do FC Porto, com 16 pontos, foi o jogador que mais pontuou no encontro, enquanto, no lado do Benfica, Makram Romdhane, com 11 pontos, foi o melhor marcador, num jogo em que os nortenhos fizeram valer o fator casa para travar um Benfica muito erróneo na finalização e sem capacidade de reação nos momentos de maior adversidade.



Os 'encarnados', sabendo que o triunfo lhes permitia chegar ao título que escapa desde 2016/17, até entraram mais confiantes no jogo e não demoraram a impor uma vantagem a que o FC Porto reagiu a partir dos cinco minutos, assumindo a dianteira do marcador.



No entanto, com algumas faltas comprometedoras, os 'dragões' não conseguiram cavar um fosso significativo, com o Benfica a conseguir responder e a manter um equilíbrio, que foi desfeito já na parte final do período, com um triplo de Miguel Queiroz e permitir aos nortenhos, fechar o parcial com um 22-18.



No segundo período, o FC Porto, já sem o influente Michael Morrinson que se lesionou com gravidade, até entrou com algumas cautelas, permitindo aos lisboetas reaproximarem-se no marcador, mas à passagem do quarto de hora voltou a destacar-se



Com uma série ataques incisivos e superioridade nos ressaltos, os 'azuis e brancos' aproveitaram algumas desconcentrações e falta de pontaria do adversário para ganharem uma folga de cinco pontos, que foi gerida até chegar ao intervalo com 37-33.



Os nortenhos regressaram do descanso plenos de confiança e em dois minutos cavaram uma vantagem 11 pontos, com Bradley Tinsley em destaque ao marcar quase consecutivamente cinco pontos.



O Benfica, com muitas dificuldades na finalização, não conseguia travar o avolumar da desvantagem, protagonizado, neste terceiro período um jogo muito 'embrulhado' e com pouco rasgo, espelhado em apenas cinco pontos concretizados, que castigaram os lisboetas com 50-38 no final do parcial.



No quarto e último período a toada do jogo manteve-se com o FC Porto a mostrar superioridade e o Benfica já sem capacidade para responder voltando a mostrar debilidades defensivas, que tornaram a desvantagem anda mais pronunciada, com o jogo a terminar com um esclarecedor 65-47.



As duas equipas voltam a encontrar-se este sábado no pavilhão do FC Porto, para um quarto jogo agendado para as 15:00.







Jogo realizado no Dragão Caixa, no Porto.



FC Porto -- Benfica: 65-47.



Ao intervalo: 37-33.







Sob arbitragem de Luís Lopes, Pedro Maia e Bruno Maciel, as equipas alinharam e marcaram:



- FC Porto (65): Francisco Amarante (12), Max Landis (4), Miguel Queiroz (16), Michael Morrison (4) e Charlon Kloof (1). Jogaram ainda: Bradley Tinsley (12), Markus Loncar (5), João Maia (4), Vladyslav Voytso (7), Miguel Correia e Tiago Almeida.



Treinador: Moncho López.



- Benfica (47): Frank Gaines (4), Aaron Broussard (7), João Gomes (10), Wendell Lewis (4) e Ivan Almeida (6). Jogaram ainda: Dennis Clifford, José Barbosa (5), Makram Romdhane (11), José Silva, Tomás Barroso, Diogo Gameiro e Arnette Hallman.



Treinador: Norberto Alves.







Marcha do marcador: 22-18 (10), 37-33 (intervalo), 50-38 (30) e 65-47 (final).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.