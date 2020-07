Fernando Alonso regressa à Fórmula 1 com a Renault

”, disse o espanhol, citado em comunicado da escuderia.Esta será a terceira passagem de Alonso pela Renault, equipa com a qual conquistou dois campeonatos mundiais de pilotos, em 2005 e 2006, pondo fim a cinco títulos consecutivos conquistados pelo alemão Michael Schumacher.Depois de uma experiência mal sucedida na McLaren, Alonso regressaria à Renault em 2008 e 2009, numa passagem sem o mesmo sucesso e marcada pela polémica do "Singapuregate" (o diretor da equipa, Flavio Briatore, acabaria banido na sequência das acusações de ter manipulado o GP de Singapura de 2009, forçando o outro piloto da equipa, o brasileiro Nélson Piquet Jr., a provocar deliberadamente um acidente para dar a vitória a Alonso).O espanhol rumou à Ferrari, onde ficou até 2018, sem nunca voltar a conquistar o título.Depois de ter saído da Fórmula 1, Fernando Alonso sagrou-se campeão mundial de Resistência, com a Toyota, venceu as míticas 24 Horas de Le Mans (por duas vezes), também com a marca nipónica, as 24 Horas de Daytona e disputou, já este ano, o Rali Dakar de todo-o-terreno, terminando em 13.º na estreia.O piloto de 39 anos persegue ainda o sonho da "tripla coroa", que passa por juntar às vitórias que já tem o triunfo nas 500 Milhas de Indianápolis.

Alonso é o sexto piloto com mais triunfos na Fórmula 1. Tem 32 corridas conquistadas.