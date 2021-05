Francisco Belo ganha ouro no lançamento do peso do meeting de Savona

Aleksandra Szmigiel - Reuters

O português Francisco Belo, já apurado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, venceu hoje a medalha de ouro no lançamento do peso do ‘meeting’ de Savona, em Itália, com uma marca de 20,67 metros.