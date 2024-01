Frederico Figueiredo teria corrido diferente na Volta de 2023

”, resumiu à Lusa, recordando ainda a vitória na terceira etapa do Troféu Joaquim Agostinho.Depois de um 2022 de sonho, que o catapultou para o estatuto de melhor ciclista português do pelotão nacional, Frederico Figueiredo teve uma época mais discreta, mas ainda assim o pragmático trepador de São João de Ver recusa-se a falar de desilusão quando olha para 2023.”, lamentou.Não que "Fred" não tenha tentado – tentou e muito, talvez mais do que qualquer outro -, mas o tão apetecido triunfo em etapas acabou por não chegar, do mesmo modo que também a sua anunciada candidatura à vitória final fracassou – foi apenas sétimo -, devido a “um conjunto de fatores”.”, analisou.Da conversa com o vice-campeão e "rei" da montanha da Volta2022 percebe-se que aquelas duas dezenas de quilómetros da subida à Torre, da quinta etapa, nos quais tudo correu mal à agora Sabgal-Anicolor (a começar pelo 'naufrágio' do então campeão em título Mauricio Moreira, logo na Covilhã), o marcaram, pois é a eles que regressa quando é questionado sobre se teria feito algo diferente naqueles dias de agosto.”, admite.“Mágoa com a equipa não pode ficar. O ter muitos galos para o mesmo poleiro podes ver pelo lado positivo e pelo negativo: pelo positivo, tira-te muita pressão, porque se tu falhares, há sempre alguém por trás (que te dá garantias). Se tens um dia mau, dificilmente haverá dois ou três ciclistas a terem um dia mau, e isso é bom. Pelo lado negativo, se calhar acaba por não te dar o protagonismo que tu poderias ter. Há que saber lidar com a situação, não podemos encarar de maneira negativa”, concluiu.

Figueiredo não sabe se terá "oportunidade idêntica"



Frederico Figueiredo não sabe se terá “outra oportunidade igual ou idêntica” para ganhar a Volta a Portugal, mas continua a trabalhar para agarrá-la caso surja, a começar já nesta temporada velocipédica, em que terá objetivos mais internacionais.



“Acho que a vida não se pode levar com arrependimentos. Gostava de a ter ganho, nunca escondi isso, mas não me posso arrepender daquilo que fiz, porque também não iria ser bom para mim”, defendeu.



"Fred" referia-se à Volta2022, em que foi incontestavelmente o ciclista mais forte na estrada, mas abdicou do triunfo ao aguardar por Mauricio Moreira sempre que o seu colega uruguaio passou dificuldades. Hoje, revisita esses momentos de forma prática, descontraída e sem tristezas, três características intrínsecas do seu (bom) caráter.



“Se o futuro não me quiser dar nenhuma Volta a Portugal, ninguém vai morrer por isso. Agora, gostava de a ter ganho, sem dúvida alguma. Não sei se vai haver outra oportunidade igual ou idêntica, mas vou continuar a treinar e a fazer o meu trabalho. Se surgir, eu agarro-a”, prometeu.