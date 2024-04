Frederico Morais está fora do circuito mundial de surf

"Kikas" chegou à quinta etapa do circuito mundial, a segunda na Austrália e última antes do "cut" para o top 22, mas não foi além do 17.º lugar, somando apenas mais 1.330 pontos.

No 11.º "heat" da terceira ronda, o surfista natural de Cascais conquistou uns insuficientes 12,83 pontos (7,1 e 5,73), face aos 13,77 (7 e 6,77) de Smith.

Antes do início do Margaret River Pro, na zona oeste da Austrália, Frederico Morais ocupava o 29.º lugar da hierarquia, com 7.310 pontos -- o havaiano Ian Gentil seguia no último lugar a salvo, com 10.075.

O português foi pela terceira vez despromovido do circuito, repetindo o que sucedeu em 2018 e 2022, em ambos os casos após dois anos entre a elite.

Para assegurar uma sexta presença no circuito mundial, Frederico Morais - o segundo português a disputar a competição, depois de Tiago Pires - volta ao Challenger Series, circuito de qualificação, que vai também contar com Guilherme Ribeiro, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins e Francisca Veselko.

A primeira das seis etapas do Challenger Series, que inclui uma em Portugal, em Ribeira D`Ilhas, na Ericeira, entre 29 de setembro e 6 de outubro, começa a ser disputada ainda este mês, a partir de 27 de abril, e até 4 de maio, na Gold Coast, na Austrália.