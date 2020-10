Giro2020. João Almeida a seis etapas da glória

Após o segundo dia de descanso a corrida é retomada esta terça-feira, para uma semana que será marcada por etapas longas e com muitas contagens de montanha, terminando no domingo, com a chegada a Milão.



Hoje corre-se a 16.ª etapa que liga Udine a San Daniele del Friuli, uma “tirada” de média montanha, na distancia de 229 kms.



Em dia de descanso o ciclista português da (Deceuninck-QuickStep) admitiu que os adversários na Volta a Itália já o tem em consideração nas contas para a vitória final na corrida, após quase duas semanas com a camisola rosa.



Ainda assim, o ciclista natural das Caldas da Rainha referiu que continua a não acreditar que pode vencer o Giro e que só o fará “se chegar ao último dia” com a camisola rosa vestida, algo que só acredita ser possível “se mantiver a consistência”.



Ao antever uma última semana de corrida “muito dura”, Almeida garantiu que “não há um plano” para abordar o que falta da corrida como um todo e que a estratégia passará por “ir vendo dia a dia todas as etapas”, que vão endurecer na última semana da competição, mas são do seu agrado.



João Almeida lidera a Volta a Itália no segundo dia de descanso da competição, após 15 etapas cumpridas, com uma vantagem de 15 segundos para o holandês Wilco Kelderman (Sunweb).