Giro2020. João Almeida já olha para o Passo di Stelvio

A “cima Coppi”, a 2.758 metros de altitude, vai testar a liderança do jovem de 22 anos, sobretudo devido às alterações na 20.ª etapa, no sábado, já confirmadas pela organização.





Saem do traçado, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, o Izoard e o Agnel, e a subida a Sestriere, para o final da etapa, torna-se ascensão tripla, ainda assim com menor dureza do que as montanhas francesas, o que pode favorecer João Almeida antes do contrarrelógio de domingo.





Ontem (quarta-feira) o português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) controlou os restantes favoritos para se manter na liderança da Volta a Itália em bicicleta, com Ruben Guerreiro (Education First) a recuperar a camisola azul, de líder da montanha.





À partida para a etapa do dia o português João Almeida disse que "pensava mesmo" que ia perder a liderança da Volta a Itália em bicicleta na 17.ª etapa, prometendo agora que vai "lutar" esta quinta-feira, numa 18.ª etapa que inclui a subida do Stelvio.





"Pensava mesmo que podia perder a camisola hoje, porque a margem é pequena (de 17 segundos para o holandês Wilco Kelderman, da Sunweb), e estou super feliz de aguentar mais um dia", declarou o jovem de 22 anos.





Anulada passagem em França na 20.ª etapa

O diretor da Volta a Itália em bicicleta informou que a passagem em França da 20.ª etapa da prova, no sábado, foi anulada, sendo substituída por uma tripla subida a Sestriere.





No final da 17.ª etapa, na qual João Almeida segurou a liderança da geral individual, Mauro Vegni explicou que as restrições impostas devido à pandemia de covid-19 impedem a “corsa rosa” de atravessar a fronteira para a subida a Agnel e Izoard, ambos acima dos 2.300 metros, e Montgenèvre.





Em vez disso, a etapa terá uma tripla subida a Sestriere, em vez de apenas uma passagem, a coincidir com a meta, a primeira por Pragelato e as duas seguintes por Cesena.





"É uma etapa que nos dá garantias, também, de prosseguir mesmo em situações de mau tempo. Não seria possível reproduzir as mesmas dificuldades no traçado da etapa inicial", admitiu o diretor da prova.





Aos jornalistas, Vegni confirmou ainda que a etapa desta quinta-feira, a 18.ª, vai continuar a incluir a subida ao Stelvio, 2.758 metros acima do nível das águas do mar, após incerteza causada pela neve no topo desta subida.