Grosjean teve alta após acidente no GP do Bahrain

”, escreveu Romain Grosjean.O Haas do piloto francês embateu num dos "rails" de proteção do circuito de Sakhir, provocando uma violenta explosão e obrigando à interrupção imediata da corrida, enquanto Grosjean, envolto numa bola de fogo, abandonava o monolugar pelo próprio pé.Após embater a 220 km/hora nas barreiras de segurança, o piloto conseguiu sair 28 segundos após o impacto e afastou-se do incêndio, auxiliado pela equipa do carro médico, antes de ser transportado de ambulância ao centro de tratamento do circuito e, em seguida, ao hospital por helicóptero.

Romain Grosjean espera voltar para o último Grande Prémio da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi, em 13 de dezembro, que também pode ser o seu último GP na F1, já que o piloto franco-suíço não tem equipa para a próxima temporada.