Heat e Pelicans conquistam últimas vagas nos play-offs da NBA

Nos derradeiros embates do Play-in, os Heat, desfalcados de Jimmy Butler, superaram os Bulls por claros 112-91, marcando encontro na primeira ronda com os Boston Celtics, de Neemias Queta, enquanto os Pelicans, sem Zion Williamson, ganharam aos Kings por 105-98, e defrontam agora os Oklahoma City Thunder.



Em Miami, Tyler Herro assumiu a liderança, na ausência de Butler, e foi a grande figura do encontro, ao somar 24 pontos, com oito em 17 nos ‘tiros’ de campo, 10 ressaltos e nove assistências.



O ‘rookie’ Jaime Jaquez Jr. esteve também em grande evidência, com 21 pontos, seis ressaltos e seis assistências, enquanto Kevin Love trouxe 16 pontos e sete ressaltos do banco.



Nos forasteiros, os melhores foram DeMar DeRozan, com 22 pontos, e o montenegrino Nikola Vucevic, com 16 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências.



O fator casa também prevaleceu em New Orleans, onde os locais foram liderados por 24 pontos, seis ressaltos e seis assistências de Brandon Ingram e 19 pontos e 12 ressaltos do poste lituano Jonas Valanciunas.



Trey Murphy III, com 16 pontos, oito ressaltos e seis assistências, também esteve em bom plano, numa equipa em que foram igualmente determinantes os 34 pontos dos suplentes (13 de Larry Nance Jr., 11 de Naji Marshall e 10 de José Alvarado).



Nos Kings, que se despedem da época 2023/24, juntamente com os Bulls, os melhores foram De’Aaron Fox, com 35 pontos, e o poste lituano Domantas Sabonis, com 23 pontos, 14 ressaltos e sete assistências.



Os play-offs da NBA arrancam hoje, com quatro jogos, incluindo a receção dos campeões em título Denver Nuggets aos Los Angeles Lakers, que venceram esta época a edição inaugural do In-season Tournmant.