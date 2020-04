Inês Henriques teima em colocar os 50 km marcha nos Jogos

“Ainda não consegui falar com o meu advogado, Paul DeMeester, para ver as possibilidades de voltarmos a trabalhar na introdução dos 50 km de marcha femininos”, admitiu a campeã do mundo da distância em 2017.



Apesar do adiamento dos Jogos, e face à decisão de fevereiro último do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), a atleta não espera facilidades: “Tendo em conta o que se passou, sei que o Comité Olímpico Internacional (COI) não nos vai facilitar a vida”.



Em 4 de fevereiro, o recurso enviado ao TAS por um grupo de atletas, entre as quais a portuguesa, foi rejeitado, com aquele tribunal a considerar não ter jurisdição para julgar o caso, deitando por terra as aspirações de se aplicar a decisão junto da World Athletics (antiga IAAF) e do COI.



Mesmo assim, a atleta natural de Rio Maior, de 39 anos, reitera a ambição de estar nos Jogos.



“Eu quero estar nos meus quartos Jogos Olímpicos, se não for nos 50, será nos 20 quilómetros. Neste momento, estamos a uma grande distância dos Jogos e, tendo em conta a minha idade, vou trabalhar diariamente e, na altura, definir os objetivos”, frisou.



O reagendamento de Tóquio2020 para o período entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021 vai permitir, além da possível ‘batalha’ pela introdução da distância maior no programa de atletismo feminino dos Jogos, uma preparação mais atempada da marchadora.