Isaac del Toro vence Volta às Astúrias

Isaac del Toro gastou 12:59.04 horas para cumprir a prova asturiana, deixando o polaco seu colega de equipa Rafal Majka e o uruguaio Eric António Fagúndez (Burgos-BH) a 1.15 e 1.20 minutos, respetivamente, na segunda e terceiras posições.



Afonso Eulálio terminou em quinto, a 1.48 minutos de Del Toro, enquanto António Morgado (UAE Emirates), que no sábado venceu a segunda etapa, foi 25.º, a 5.38, Duarte Domingues (Sabgal-Anocolor) 32.º, a 10.02, Ivo Pinheiro (ABTF-Feirense) 71.º, a 39.16, e Fábio Oliveira (ABTF-Feirense) 77.º, a 47.08.



A terceira e última etapa, entre Benia de Onís e Oviedo, na distância de 140 quilómetros, teve como vencedor o australiano Finn Fisher-Black (UAE Emirates), com 3:22.52 horas, à frente de Del Toro, segundo, e do francês Jordan Jegat (TotalEnergies), terceiro, ambos com o mesmo tempo do primeiro.



Afonso Eulálio cruzou a meta na 18.ª posição, a 24 segundos de Finn Fisher-Black - suficiente para terminar em segundo a classificação da juventude, atrás de Del Toro -, Duarte Domingues foi 36.º, a 1.36, e António Morgado 40.º, a 1.37, Fábio Oliveira 73.º, a 6.16, e Ivo Pinheiro 76.º, a 6.16.