Iúri Leitão foi 11.º na segunda etapa da Volta à Turquia

O vianense de 25 anos chegou integrado no pelotão, no final dos 190,6 quilómetros entre Kemer e Kas, cortando a meta com as mesmas 04:43.16 horas de Kanter, que bateu ao sprint o compatriota Henri Uhlig (Alpecin-Deceuninck) e o dinamarquês Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich), respetivamente segundo e terceiro.



Leitão, que tinha sido 90.º na primeira etapa vencida pelo neerlandês Fabio Jakobsen (dsm-firmenich), "saltou" para o 30.º lugar da geral, comandada por Uhlig.



O alemão da Alpecin-Deceuninck lidera com dois segundos de vantagem sobre Lund Andresen, sendo o espanhol David Lozano (Novo Nordisk) terceiro, a três segundos. O português, campeão mundial de omnium, está a seis segundos.



A terceira etapa liga, esta terça-feira, Fethiye a Marmaris, no total de 147,4 quilómetros essencialmente planos.