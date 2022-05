João Matias 10.º no omnium da Taça das Nações

João Matias começou a competição com o 13.º lugar no scratch, alcançou o sétimo posto na corrida por tempo e o sétimo na eliminação, terminando no 10.º lugar após a corrida por pontos, na qual ganhou uma volta ao pelotão, que, viria a ser retirada pelos comissários.O português conquistou 72 pontos na prova de omnium, vencida pelo britânico Ethan Hayter, campeão do mundo da especialidade, com 157. O neerlandês Jan-Willem van Schip terminou na segunda posição, com 125 pontos, e o norte-americano Gavin Hoover na terceira, com 114.Antes, João Matias fez dupla com Rodrigo Caixas em Madison, competição na qual conseguiram um ponto, que lhes valeu a 13.ª posição.