João Matias 15.º em `omnium` na Taça do Mundo de pista de Brisbane

Matias foi 10.º em 'scratch' e 18.º na corrida tempo, seguindo-se um 10.º posto na eliminação e um 12.º na prova por pontos.



No total, Matias foi 15.º, com 54 pontos, numa prova ganha pelo neozelandês Aaron Gate, com 134, seguido do alemão Roger Kluge, com 116, e do japonês Elya Hashimoto, com 113.



Com este resultado, João Matias não conseguiu dar pontos a Portugal no 'ranking' de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.