João Matias volta a vencer etapa, Maurício Moreira continua a liderar a Volta

João Matias, que já tinha vencido na segunda etapa em Castelo Branco, cumpriu hoje os 169,1 quilómetros entre Guarda e Viseu com o tempo de 3:55.11 horas, batendo ao sprint o norte-americano Scott McGill (Wildlife Generation Pro Cycling) e o espanhol Andoni Abetxuko (Caja Rural).

Na classificação geral, Moreira continua a liderar, com menos 30 segundos do que o companheiro de equipa Frederico Figueiredo e 31 do que Luís Fernandes (Rádio Popular-Paredes-Boavista).

Na terça-feira vai cumprir-se o dia de descanso da Volta a Portugal, com os ciclistas a voltarem à estrada na quarta-feira para cumprirem os 165,7 quilómetros da quinta etapa entre a Mealhada e Miranda do Corvo, com a corrida a terminar no alto do Observatório de Vila Nova.

