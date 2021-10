Joaquim Rodrigues foi o melhor português no Rali de Marrocos

O piloto luso terminou na oitava posição, a 41.03 minutos do vencedor, o chileno Pablo Quintanilla, da equipa Honda gerida pelo português Ruben Faria.







O segundo lugar da geral bastou a Mathias Walkner para celebrar desde já o título, quando ainda falta disputar o Abu Dhabi Desert Challenge, no início de novembro.Walkner finalizou a prova marroquina a 1.59 minutos do vencedor, mas pôde festejar o título pela segunda vez na sua carreira.“Foi um rali espetacular para mim. Parti esta manhã com a esperança de vencer a especial (a quinta e última da prova, com 166 quilómetros cronometrados) mas cometi um pequeno erro que me custou um minuto. Mas ser segundo também é fantástico e ganhar o título antecipadamente é fabuloso”, disse o austríaco.”, disse o piloto de Barcelos.O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi apenas 26.º, depois de ter perdido muito tempo no terceiro dia devido a uma avaria.”, resumiu o algarvio.Ruben Faria frisou que esta era uma prova em que a equipa não tinha “a necessidade de ganhar”, mas que servia para “ganhar ritmo” e “treinar a navegação”, pois o objetivo é “”.Nota ainda para o

O Mundial do próximo ano começa com o Rali Dakar, na Arábia Saudita, a partir de 2 de janeiro.