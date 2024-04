Jonas Vingegaard teve alta após operação à clavícula

", lê-se no site da equipa neerlandesa.Numa mensagem publicada na rede social da equipa, Vingegaard agradeceu a todo o pessoal médico pelo cuidado prestado desde a queda na quarta etapa da corrida basca, em 04 de abril.", disse o vencedor das duas últimas edições do Tour.Vingegaard caiu durante a quarta etapa da Volta ao País Basco, juntamente com mais de uma dezena de corredores, a cerca de 30 quilómetros da meta, tendo sido colocado em posição de segurança lateral pelos serviços de emergência, antes de ser retirado numa maca com assistência respiratória e um colar cervical.Além de fraturas na clavícula e nas costelas, o dinamarquês sofreu uma contusão pulmonar e um pneumotórax.A queda ocorreu numa descida e envolveu mais de uma dezena de corredores, com a organização a neutralizar a etapa, com muitas ambulâncias no local a assistirem os ciclistas.Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), que liderava a corrida, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Jay Vine (UAE Emirates) também estiveram envolvidos na queda.