LeBron James torna-se o melhor marcador de sempre da NBA

Quatro vezes campeão, aos 38 anos, LeBron conseguiu o feito ao garantir os 36 pontos necessários no jogo entre os Los Angeles e os Oklahoma City, atingindo a marca de 38.388 pontos na época regular, que exclui os "playoffs".Abdul-Jabbar - uma das muitas celebridades e estrelas do desporto que marcaram presença na arena onde decorreu o jogo - tinha-se tornado no maior marcador de sempre da liga a 5 de abril de 1984 e acabou por abandonar o basquetebol em 1989, com 38.387 pontos.Poucos se aproximaram do recorde. Karl Malone ficou a 1.459 pontos de Abdul-Jabbar, Kobe Bryant a 4.744 pontos e Michael Jordan a 6.095 pontos.LeBron James cumpre a 20.ª temporada na NBA, o mesmo número de Kareem Abdul-Jabbar na liga norte-americana.





Marca "surrealista" para o recordista



O extremo LeBron James qualificou de “surrealista” o facto de se ter tornado recordista de pontos na fase regular da NBA, um objetivo que nunca perseguiu.



“É surrealista porque nunca foi um objetivo que tenha estabelecido. Nunca quis ser, verdadeiramente, o melhor marcador, mas, agora, estou feliz por ser”, afirmou LeBron James, após marcar 38 pontos na derrota dos Lakers na receção aos Oklahoma City Thunder, por 133-130.



O extremo, que já conquistou quatro títulos na NBA (2012, 2013, 2016 e 2020), fixou em 38.390 pontos o recorde na fase regular da mais importante liga de basquetebol, superando por três pontos o anterior máximo (38.387), que pertencia ao antigo poste Kareem-Abdul Jabbar desde 1989.



“Sei que poso jogar ainda durante mais alguns anos. Sei como me sinto e a forma como o meu corpo está a reagir nesta época. Tudo dependerá do meu estado de espírito. Se sentir que tenho motivação suficiente para disputar títulos, sinto que ainda conseguirei fazê-lo”, observou.



Aos 38 anos e após 20 temporadas na NBA, "King" James espera apenas poder continuar a dar o melhor de si em cada jogo: “É uma sensação assaz surrealista poder jogar a este nível 20 anos depois da minha estreia e estar no auge das minhas capacidades”, desabafou.



“O que será realmente interessante é ver até onde chegará”, assinalou Kareem-Abdul Jabbar, de 75 anos, uma das maiores referências da equipa de Los Angeles, que assistiu ao encontro e cujo anterior recorde nunca tinha sido anteriormente ameaçado.



“A carreira de LeBron é própria de um jogador que dominou a modalidade. Tinha força e talento para chegar a esta liga e o seu impacto dura há 20 anos”, afirmou Kareem-Abdul Jabbar, que terminou a carreira, precisamente, após 20 temporadas na NBA.