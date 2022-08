Luís Costa ganha o bronze no contrarrelógio do mundial de paraciclismo

Depois de ter conquistado duas medalhas durante a Taça do Mundo, que também teve lugar no Canadá na semana passada, Luís Costa tornou a subir ao pódio, desta vez para receber a medalha de bronze.O corredor português completou os 18,9 quilómetros em 30.36 minutos, ficando apenas atrás do neerlandês Mitch Valize, que venceu a prova, e do francês Loic Vergnaud.Já Flávio Pacheco, que competiu na prova de contrarrelógio na classe H4, acabou em 12.º, com o tempo de 32.59 minutos, numa prova que foi ganha pelo neerlandês Jetze Plat.Esta sexta-feira vão estar em prova Telmo Pinão (C2) e Bernardo Vieira (C1), para disputarem as respetivas provas de contrarrelógio individual, num Campeonato do Mundo que vai decorrer até domingo.