Maratona de Lisboa junta 15 mil corredores

Na apresentação da prova de 2021, Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal, confessou-se ansioso pelo regresso da maratona de outubro a Lisboa e está confiante de que “” e que até que podem ser batidos recordes.”, disse Carlos Moia.O presidente do Maratona admitiu que preparar as provas em cenário de pandemia de covid-19 foi um “desafio” e agradeceu a colaboração da Direção-Geral da Saúde (DGS).“A”, garantiu Carlos Moia.

Sobre a prova, Carlos Moia pediu aos atletas que se divirtam e disse que “foi uma surpresa” ter cerca de 3.500 estrangeiros inscritos.





Corridas e concorrentes



Os 42 quilómetros da maratona têm arranque previsto em Cascais, às 8h00, e, depois de passar pela marginal de Oeiras, a prova terminará em Lisboa, na Praça do Comércio.Já a meia maratona e a mini maratona partem em conjunto da ponte Vasco da Gama, às 10h30. Enquanto a prova "mini" termina no Parque das Nações, a meia maratona junta-se à maratona de Lisboa na Praça de Comércio, numa meta conjunta.A organização garante que foram implementadas todas as medidas acordadas com as autoridades de saúde, destacando a obrigatoriedade da apresentação de um certificado de vacinação ou um teste negativo para o novo coronavírus válido a todos os participantes no ato de levantamento dos kits de participação.foi um dos atletas presentes na cerimónia e manifestou o contentamento por poder encerrar a sua última época como atleta profissional na prova lisboeta.”, disse o atleta.Além das provas principais, o programa do fim de semana contempla ainda uma corrida para crianças, no sábado.