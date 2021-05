Maratona de Nova Iorque regressa em novembro num formato reduzida

Depois de ter sido cancelada em 2020, a competição, que é uma das maratonas mais importantes do mundo, foi agendada para o dia 7 de novembro, e é mais um passo para o regresso à "normalidade" progressiva nas atividades que juntam grupos grandes de pessoas.



A redução do número de contágios pelo novo coronavírus e o aumento das pessoas vacinadas são dois fatores elencados por Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque, para ter sido dada luz verde à prova, que terá um novo formato para reduzir a densidade de maratonistas no início e no final do trajeto.



"Os atletas têm que estar preparados para provar que têm um resultado negativo do teste de covid-19, ou um comprovativo de uma série completa da vacinação", especificou o responsável, apontando para as recentes experiências positivas em Nova Iorque com a autorização do regresso de público aos estádios, como aconteceu no Madison Square Garden (basquetebol) ou no estádio dos Yankees (basebol).