Marcell Jacobs lesionado falha o "meeting" de Florença

", explicou, em comunicado, a federação italiana, aludindo à ausência no passado domingo do "meeting" de Rabat, por lesão nas costas.O italiano, campeão nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021, à frente de Fred Kerley, volta assim a falhar nova ocasião para encontrar o norte-americano, antes dos Mundiais de Budapeste (19 a 27 de agosto).Jacobs falhou a maior parte da época passada, incluindo os Mundiais de Eugene, por problemas de saúde.Em Rabat, Kerley mostrou estar já em boa forma, conseguindo a boa marca de 9,94 segundos para o hectómetro.Antes do "meeting" marroquino, Jacobs e Kerley vinham a "picar-se" nas redes sociais, reclamando um duelo, para que afinal o campeão olímpico acabou por ficar ausente. No final da prova, Kerley não perdeu a ocasião para escarnecer do rival.Um outro norte-americano, Marvin Bracy, vice-campeão do mundo dos 100 metros, também não perde uma ocasião para "picar" Jacobs: "", disse ao saber da ausência em Florença.