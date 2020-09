Mariana Afonso termina Taça do Mundo de Trial2Women na oitava posição

A piloto de Viana do Castelo, a mais jovem de todo o pelotão, terminou a competição no oitavo lugar entre a elite mundial.



"Tal como em França e Espanha, esta prova de Andorra foi mais um enorme desafio para mim, não só pelas características do terreno, mas também porque a chuva fez com que a aderência fosse muito reduzida em alguns locais. Penso que evoluí bem nestas condições e o oitavo lugar deixa-me muito satisfeita, pois estou a competir com pilotos muito mais experientes", disse a piloto minhota.



No próximo fim de semana, Mariana Afonso vai tentar garantir o título de campeã de Espanha de Trial, em Girona, numa competição que atualmente lidera.