Mariana Machado renova com Sporting de Braga até 2027

Recente campeã nacional de estrada (título alcançado pela terceira vez em janeiro) e de 3.000 metros em pista coberta (fevereiro), entre outros vários troféus, a jovem de 23 anos afirmou aos meios do clube que a renovação “foi um voto de confiança muito grande” do Sporting de Braga.



“O Sporting de Braga foi o clube que me viu crescer, que me viu transformar na atleta e na pessoa que sou hoje. Foi um projeto que também vi, nos últimos anos, a crescer: voltámos a conquistar títulos a nível nacional, estamos a recomeçar a conquistar títulos internacionais e ainda ambicionamos um desejado título na Taça dos Clubes Campeões Europeus”, disse a atleta cujo objetivo próximo é a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024.



Mariana Machado, no clube bracarense desde os 14 anos, frisou que esta renovação constitui também “a afirmação do atletismo do Sporting de Braga: temos uma equipa muito forte e penso que a minha continuidade aqui vai ser a cereja no topo do bolo para concretizarmos os grandes objetivos”.



A atleta destacou dos “muitos momentos marcantes” os seus primeiros títulos nacionais e, acima de tudo, os dois últimos anos, que considerou “excecionais”.