Mattia Binotto deixa comando da Ferrari

", lê-se num comunicado da equipa.Na mesma nota, Binotto diz que, "com pesar", decidiu terminar a sua colaboração com a Ferrari, uma empresa que diz amar e na qual trabalha há 28 anos, garantindo que fez "todo o possível para alcançar os objetivos definidos".", referiu.Depois de duas temporadas sem triunfos, a Ferrari começou muito bem esta temporada, com o monegasco Charles Leclerc a somar duas vitórias nas três primeiras corridas.Contudo, alguns erros estratégicos da equipa nas corridas seguintes fizeram aumentar as críticas à liderança de Binotto e a uma conquista tranquila do título mundial pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull).Leclerc terminou o campeonato na segunda posição, a 146 pontos de Verstappen, e o espanhol Carlos Sainz foi quinto, a 208.No Mundial de construtores, a Ferrari terminou na segunda posição, com 554 pontos, a 205 da campeã Red Bull.