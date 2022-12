McLaughlin e Duplantis atletas do ano para a World Athletics

Na divulgação final dos prémios anuais da WA, também se ficou a saber que as "estrelas em ascensão" foram este ano a lançadora de dardo sérvia Adriana Vilagos e o velocista dos Estados Unidos Erriyon Knighton.As carreiras de Duplantis e McLaughlin continuam a par, de alguma forma, já que foram eles as "estrelas em ascensão" há quatro anos.Em 2022, tiveram uma prestação idêntica no Mundial Oregon2022, com triunfos concludentes e a melhoria dos recordes do mundo que já lhes pertenciam.Sydney McLaughlin começou por brilhar alto nos Campeonatos dos Estados Unidos, com recorde mundial a 51,41 segundos, já depois de ter corrido em Nashville em 51,61, então a terceira marca de sempre.Nos Mundiais, "pulverizou" o recorde para 50,68 segundos, perante o seu próprio público, completamente em êxtase.", disse Sydney McLaughlin.





"Mondo" Duplantis, nascido nos Estados Unidos mas naturalizado sueco, conseguiu em 2022 uma época ainda mais brilhante do que a do ano anterior. Campeão do Mundo e da Europa, o sueco bateu por duas vezes o recorde absoluto no ano, para o fixar nos 6,21 metros.



Ganhou os Mundiais "indoor" em Belgrado, os Mundiais ao ar livre em Eugene e finalmente os Europeus que se disputaram em Munique.



Ao longo de 2022, ganhou 18 de 19 competições em que esteve envolvido e passou por 23 vezes a marca dos 6,00 metros.



"No decorrer do ano, tinha realmente grandes esperanças em mim e tive alguns grandes objetivos. Queria ganhar os Mundiais 'indoor', os Mundiais ao ar livre, os Europeus, a final da Liga Diamante, e queria bater o recorde do mundo algumas vezes", reconheceu "Mondo" Duplantis.