Miami Heat apurado para a final da NBA

Como as 150 equipas anteriores que ganharam os três primeiros embates de uma série, os Heat também seguiram em frente, ainda que por tangenciais 4-3, como Knicks (1951), Nuggets (1994) e Blazers (2003), num embate que dominaram por completo.Após três vitórias consecutivas, em resposta a três triunfos dos Heat a abrir, os Celtics, a jogar em casa, pareciam favoritos, mas tudo correu mal, a começar por um entorse feio de Jayson Tatum no primeiro ataque, para jogar em sofrimento até final.





Jimmy Butler, que recebeu o troféu Larry Bird para melhor jogador da final da Conferência Este, liderou os Heat, com 28 pontos, sete ressaltos e seis assistências, lado a lado com Caleb Martin, autor de 26 pontos, com 11 em 16 nos lançamentos de campo, incluindo quatro em seis nos "triplos", e 10 ressaltos.



Na formação da casa, Tatum foi uma sombra, visivelmente diminuído fisicamente, ficando-se pelos 14 pontos, mais 11 ressaltos, enquanto Jaylen Brown também não esteve nos seus dias (oito em 23 nos lançamentos de campo), apesar dos 19 pontos, oito ressaltos e cinco assistências.



A final da NBA arranca na quinta-feira, com os Denver Nuggets, que "varreram" os Los Angeles Lakers (4-0) na final do Oeste, a receberem os Heat.