Miguel Laranjeiro reeleito presidente da Federação de Andebol de Portugal

O ato eleitoral, que decorreu num hotel de Lisboa, contou com a participação de 34 dos 53 delegados, o que corresponde a 64% de participação dos que compõem o atual mapa eleitoral, e elegeu a Lista A – única concorrente ao ato eleitoral para os vários órgãos da FAP.



Para a direção, presidida por Miguel Laranjeiro, a Lista A contou com 30 votos a favor e quatro em branco, um resultado semelhante aos obtidos para o Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça, Conselho Técnico e Conselho Fiscal (todos com 31 a favor e três brancos).



Já na votação para o Conselho de Arbitragem, a Lista A venceu com 29 votos a favor, quatro brancos e um nulo.



Assim, o dirigente vimaranense vai assumir o seu terceiro e último mandato, que coincide com o ciclo olímpico de 2024 a 2028.



A tomada de posse decorreu de seguida às eleições, com os membros da direção e dos demais elementos dos órgãos sociais presentes, neste que será o último mandato do Miguel Laranjeiro ao leme da FAP, em virtude do limite de mandatos.



Na cerimónia, e além do secretário de Estado do Desporto, Pedro Sias, estiveram presentes treinadores, dirigentes e outras personalidades relacionadas com o desporto, e com o andebol em particular.