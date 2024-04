Minnesota Timberwolves a um passo da segunda ronda dos play-offs da NBA

Depois das duas vitórias caseiras, Anthony Edwards comandou os Wolves no Jogo 3, ao somar 36 pontos, nove ressaltos, cinco assistências e dois roubos de bola.



O francês Rudy Gobert, com 19 pontos e 14 ressaltos, Karl-Anthony Towns, com 18 pontos e 13 ressaltos, Mike Conley, com 15 pontos e sete assistências, e os suplentes Nickeil Alexander-Walker, com 16 pontos, e Naz Reid, com 13, também estiveram em bom plano nos forasteiros.



Nos anfitriões, Bradley Beal somou 28 pontos, Kevin Durant 25 e Devin Booker 23, mas os Suns não evitaram o 0-3, que jamais foi invertido na história dos play-offs da NBA, em 151 eliminatórias.



O conjunto de Minnesota está, assim, praticamente nas meias-finais de conferência, nas quais deverá encontrar os campeões em título Denver Nuggets, que também lideram a sua eliminatória face aos Los Angeles Lakers por 3-0.



Nos outros jogos de sexta-feira, os Dallas Mavericks, que baterem em casa os Los Angeles Clippers por 101-90, e os Indiana Pacers, vencedores por 121-118, após prolongamento, na receção aos Milwaukee Bucks, lideram as suas eliminatórias por 2-1.



O esloveno Luka Doncic, com 22 pontos, 10 ressaltos, nove assistências e dois roubos de bola, liderou os ‘Mavs’, que estiveram muito bem defensivamente, enquanto Tyrese Haliburton foi o ‘herói’ dos Pacers, com um ‘triplo duplo’ (18 pontos, 16 assistências e 10 ressaltos) e o lançamento da vitória.