Morais, Ribeiro e Veselko avançam nos Jogos Mundiais de surf

"Kikas" e Guilherme Ribeiro estão na sexta ronda das repescagens, que decorre em paralelo com o quadro principal, no qual estão Guilherme Fonseca, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot, e "Kika" Veselko na quinta, da competição feminina.

Guilherme Ribeiro superou a terceira ronda, com 15,53 pontos - a melhor pontuação da eliminatória - e juntou-se a Frederico Morais na quarta, na qual ambos venceram os respetivos "heats", com 12,13 pontos de Ribeiro e 12,46 de Morais.

Os dois voltaram à água para disputarem a quinta eliminatória, na qual Guilherme Ribeiro venceu a quarta bateria, com 11,76 pontos, imponto-se ao canadiano Wheeler Hasburg (11,27) e ao alemão Dylan Groen (0,47), e Frederico Morais a quinta, com 14,37, superando o japonês Keanu Kamiyama (13,6) e o britânico Patrick Langdon-Dark (8,4).

Na sexta ronda, Guilherm Ribeiro vai defrontar o costa-riquenho Malakai Martínez e o indonésio Ketut Agus, na quarta bateria, e Frederico Morais o francês Mihimana Braye e Joshua Burke, de Barbados, na seguinte.

Portuguesas a brilhar

Na repescagem feminina, "Kika" Veselko conquistou 11 pontos, batendo a alemã Noah Klapp (10,97), a porto-riquenha Mia Calderon (7,7) e a chinesa Shuge Jiang (7,33), assegurando a presença na quinta ronda, frente à chinesa Siqi Yang, Chelsea Tuach, de Barbados, e à peruana Arena Rodríguez, no quarto "heat".

Guilherme Fonseca, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot não competiram na quarta-feira, dia dedicado às repescagens, mas ainda vão disputar os quartos de final dos Jogos Mundiais da ISA, que atribui uma vaga olímpica à seleção vencedora das classificações coletivas, masculina e feminina.

Na quinta ronda, a dois "heats" da final do quadro principal, o surfista de Peniche, de 25 anos, vai defrontar novamente Santiago Muniz, o brasileiro Jadson André e o japonês Kanoa Igarashi, vice-campeão olímpico em Tóquio2020.

No quadro principal da competição feminina, Bonvalot, medalha de bronze nos Mundiais de 2021, vai defrontar a equatoriana Dominic Barona, a canadiana Mathea Dempfle-Olin e a francesa Pauline Ado, no segundo "heat", enquanto Hopkins, vice-campeã do mundo no ano passado, vai enfrentar a francesa Vahiné Fierro, a norte-americana Kirra Pinkerton e a japonesa Amuro Tsuzuki, na quarta ronda, também a dois "heats" da final.

Portugal luta pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais de Surf da ISA e pelas primeiras duas vagas olímpicas, na competição que decorre na Califórnia até sábado.