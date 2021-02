Morreu o andebolista Alfredo Quintana

O andebolista internacional português, guarda-redes do FC Porto, morreu, aos 32 anos, em consequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida na segunda-feira, durante um treino.



"O Hospital de São João comunicou ao FC Porto que Alfredo Quintana faleceu às 12h00 de hoje. O guarda-redes luso-cubano da equipa de andebol, de 32 anos, tinha sido internado na segunda-feira depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória, quando se preparava para iniciar um treino no Dragão Arena", lê-se no comunicado do FC Porto.







Desde esse dia o jogador esteve na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, em coma induzido mas sempre uma situação clínica grave e prognóstico reservado.









Ao mesmo tempo, e depois de cumprir o processo de naturalização, o guarda-redes passou a ser presença indiscutível na seleção nacional, tendo sido um dos grandes destaques no Europeu de 2020 e no recente Mundial. Nascido em Havana, Alfredo Quintana chegou a Portugal, e ao FC Porto, em 2010, representando o clube já pela 11.ª temporada consecutiva apesar das sondagens e convites que foi recebendo de ligas mais competitivas.Helder Marques de Sousa - RTPAo mesmo tempo, e depois de cumprir o processo de naturalização, o guarda-redes passou a ser presença indiscutível na seleção nacional, tendo sido um dos grandes destaques no Europeu de 2020 e no recente Mundial.





Este domingo, o número 1 da baliza dos azuis e brancos voltou a ser titular na vitória dos dragões frente ao Águas Santas por 34-26, naquele que foi o 19.º triunfo do FC Porto noutros tantos jogos da Liga.







Quintana marcou até dois golos, aproveitando situações não concretizadas de guarda-redes avançado da equipa da Maia.







Os "dragões" estavam a preparar mais um encontro a contar para a "Champions", na Bielorrússia, frente ao Meshkov Brest, quando caiu inanimado.







O luso-cubano, que começou por viver no Porto mas que se mudou para Gaia após ter sido pai, tinha contrato com os portistas até 2023, numa renovação assinada antes da Final Four da Taça EHF, em maio de 2019.





Quintana conquistou seis Campeonatos, uma Taça de Portugal e três Supertaças.