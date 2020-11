MotoGP Portugal. Miguel Oliveira em 13.º lugar no primeiro dia de treinos livres

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 13.ª posição o primeiro dia de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última prova do Mundial, que decorre até domingo Autódromo Internacional do Algarve.