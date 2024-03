MotoGP Portugal. Miguel Oliveira em 8.º na primeira sessão de treinos

Miguel Oliveira, chegou a liderar a sessão mas acabou com o 8.º melhor tempo, ao fazer a sua melhor volta em 1:41.107 minutos, a 0.623 segundos do mais rápido.





O espanhol, a cumprir a sua segunda prova numa Ducati da Gresini, parou o cronómetro em 1:40.484 minutos, o mais rápido de todos que contou ainda com Maverick Viñales (a 0.165) e Brad Binder (a 0.205) nos três primeiros postos.





A sessão ficou marcada pela sujidade em pista, fruto da chuva que se abateu sobre aquela região do Algarve durante a noite.



Uma situação que já tinha levado à interrupção da sessão de Moto3, ao início da manhã, quando ainda faltavam 12 minutos para terminar.



Com a pista ainda húmida pela chuva da noite, apenas o espanhol David Muñoz (BOE) arriscou sair das boxes, mas por pouco tempo.



Fruto das previsões de bom tempo para o resto do fim de semana, os pilotos entenderam que não se justificava rodar numa pista que ainda apresentava vestígios de água.



Pouca preocupação com os tempos



Os comissários estiveram incansáveis a limpar o asfalto e a sessão de Moto2 já decorreu com normalidade.



O espanhol Manuel González (QJMOtor Gresini) foi o mais rápido, deixando o segundo classificado, Albert Arenas (QJMOtor Gresini), a 0,588 segundos, com Fermin Aldeguer (Speed Up) em terceiro, a 0,698.



Nas MotoGP, uma vez que esta sessão não conta para apurar os 10 primeiros diretamente para a Q2, os tempos não foram uma preocupação.



Na sessão da tarde, que já conta para definir as posições para a sessão de qualificação, os pilotos irão tentar voltas mais rápidas.



Hoje, o espanhol Jorge Martin (Ducati) foi o sexto classificado, a 0,422 de Márquez, com o bicampeão Francesco Bagnaia (Ducati) a não ir além do 13.º registo da manhã.



O GP de Portugal de MotoGP é a segunda de 21 provas do Mundial de Velocidade e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.







As MotoGP regressam à pista a meio da tarde, pelas 15h00, para a sessão de treinos oficial.