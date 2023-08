Mundial de atletismo. Atletas portugueses retidos na Alemanha

O Mundial de atletismo começa amanhã. O primeiro atleta a entrar em competição é João Vieira. Vai competir amanhã de manhã nos 20 quilómetros marcha dos mundiais de atletismo em Budapeste.O porta-voz da federação Portuguesa de Atletismo adiantou aqui esta manhã que os atletas que vão competir no próximo sábado já têm voo para Viena com ligação para Budpeste, marcado para hoje. Os atletas que vão competir no domingo também já tem um voo previsto. Para os restantes está a ser estudada outra solução.A Federação Portuguesa de Atletismo diz que os atletas estão em stress com esta situação.









A federação portuguesa de atletismo confirmou esta noite a ausência do atleta português de triplo salto, campeão olímpico, europeu e do mundo da modalidade. Até quarta-feira, Pichardo estava inscrito, confirma à Antena 1 o presidente da federação, Jorge Vieira