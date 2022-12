Na estreia, Kiptum torna-se no terceiro maratonista mais rápido de sempre

Na sua primeira maratona, Kitpum fez o quarto melhor registo de sempre, só não conseguindo superar os do seu compatriota Eliod Kipchogue (2:01.09 e 2:01.39 horas) e o do etíope Kenenisa Bekele (2:01.41).



Eliod Kipchogue fez o melhor tempo na maratona no passado dia 25 de setembro, quando venceu em Berlim, retirando então meio minuto ao anterior recorde, que havia conseguido quatro anos antes, no mesmo local.



Por seu lado, Bekele também logrou o seu melhor registo na maratona em Berlim, com 2:01.41 horas, em 29 de setembro de 2019.



Na prova feminina, a vitória foi para a etíope Amane Beriso, que se tornou a terceira atleta a correr a maratona em menos de 2:15.00 horas, ao marcar 2:14.58.



Beriso, de 31 anos, fica apenas atrás das quenianas Brigid Kosgei (2:14.04, em 13 de outubro de 2019) e Ruth Chepngetich (2:14.18, em 09 de outubro de 2022), que conseguiram as suas marcas na maratona de Chicago, nos Estados Unidos.



A etíope desalojou do terceiro posto do ‘ranking’ a britânica Paula Radcliffe, a melhor europeia, com 2:15.25 horas, registo obtido em 13 de abril de 2003, em Londres.