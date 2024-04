Nairo Quintana vai correr a Volta a Itália

”, disse Quintana, de 34 anos, que sofreu uma queda na Volta à Catalunha, em março.Contratado pela Movistar esta temporada, Quintana não está a ter a época que desejava, tendo sido quarto no contrarrelógio dos Nacionais de ciclismo, nos quais foi 26.º na prova de fundo.O início da temporada na Europa devia ter acontecido no Gran Camiño, em Espanha, mas acabou por ser infetado com covid-19, falhando a corrida.Uma queda obrigou o colombiano a desistir na Volta à Catalunha, no qual sofreu uma rotura de ligamentos no braço direito, que o afastou também da Volta aos Alpes.Quintana, que foi desclassificado da última Volta a França, por uso de um produto proibido, vai estar pela terceira vez na Volta a Itália, que venceu em 2014, somando ainda um segundo lugar em 2017.Além do Giro, o colombiano venceu ainda a Volta a Espanha em 2016 e foi segundo classificado no Tour em 2013 e 2015.