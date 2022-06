Nathalie Eklund faz o pleno de etapas e vence Volta a Portugal feminina

A ciclista sueca Nathalie Eklund (Massi Tactic) confirmou hoje o triunfo na Volta a Portugal feminina, na qual venceu todas as etapas, com a portuguesa Vera Vilaça (Velo Performance/JS Campinense) a ser terceira.