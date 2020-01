NBA adia jogo entre Lakers e Clippers devido à morte de Kobe Bryant

"A decisão foi tomada em respeito pelos Lakers, profundamente consternados pela perda trágica da lenda do clube, Kobe Byrant, a sua filha Gianna e sete outras pessoas num acidente de helicóptero no domingo", indica a NBA em comunicado.



O jogo entre as duas equipas de Los Angeles fica assim adiado para data a definir.



O norte-americano Kobe Bryant, de 41 anos, considerado um dos maiores jogadores de sempre da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu no domingo na sequência de um acidente de helicóptero em Calabasas, que vitimou outras oito pessoas, entre elas a sua filha Gianna, de 13 anos.



O basquetebolista, conhecido como "Black Mamba" (cobra mamba negra), chegou à NBA aos 17 anos e jogou durante de 20 anos nos Los Angeles Lakers, tendo conquistado cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro olímpicos (Pequim2008 e Londres2012). É um dos únicos sete atletas que ultrapassaram a marca dos 30.000 pontos na carreia.