NBA. Bulls abrem época com quatro triunfos pela primeira vez desde Michael Jordan

Com pior começo, os Raptors somaram a terceira derrota em quatro encontros, com OG Anunoby a ser o melhor marcador, com 22 pontos.Os Bulls são os únicos invictos da Conferência Este, depois de os Charlotte Hornets terem sofrido o primeiro desaire da temporada, em casa frente aos Boston Celtics, por 140-129, após prolongamento.Para somar a segunda vitória em quatro jogos, o conjunto de Boston beneficiou da excelente prestação de Jayson Tatum, que marcou 41 pontos, mais 11 do que Jaylen Brown.

Apesar de terem sete jogadores a atigirem a dezena de pontos - Miles Bridges e LaMelo Ball chegaram aos 25 -, os Hornets sofreram o primeiro desaire em quatro partidas.