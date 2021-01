NBA. Campeões Lakers sofrem primeira derrota fora

LeBron foi o melhor marcador da partida, com 34 pontos, enquanto Anthony Davis, a outra grande figura dos Lakers, fez 23 e conseguiu oito ressaltos.

Com este triunfo, os Sixers mantêm a liderança do Este, com 13 triunfos e seis derrotas, com os Lakers a perderem, ao 11.º jogo, pela primeira vez fora de casa esta época.





Utah Jazz lideram no Oeste







Na equipa texana, Luka Doncic voltou a ser a figura maior, com 30 pontos.O "big three" dos Brooklyn Nets esteve em destaque no triunfo sobre os Atlanta Hawks, por 132-128, com Kevin Durant a conseguir 32 pontos, James Harden a alcançar 31 pontos e 15 assistências, e Kyrie Irving a marcar 26.Durant tornou-se o quarto jogador da história da NBA a conseguir pelo menos 20 pontos nos primeiros 15 encontros com uma nova equipa, e Harden chegou ao 10.º encontro com pelo menos 30 pontos e 15 assistências, algo que apenas foi conseguido por outros quatro jogadores.