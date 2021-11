Neemias Queta melhor em campo no triunfo sobre os Salt Lake City Stars

O poste português concluiu o encontro com 24 pontos, 16 ressaltos e sete desarmes de lançamento, o que lhe valeu a distinção de melhor jogador da partida, mostrando estar claramente em crescimento, já depois de, na terça-feira, ter contribuído com 10 pontos, sete ressaltos, uma assistência, dois roubos de bola e cinco desarmes de lançamento na vitória (122-119) sobre este mesmo adversário.

Com mais este triunfo, os Stockton Kings, que voltam a jogar no domingo, quando receberem os G-League Ignite, continuam a liderar a divisão Oeste, com cinco vitórias e apenas uma derrota, mantendo-se assim entre as melhores equipas da competição.

Queta integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings, mas é um dos dois jogadores que tem um contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária.

O jogador é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do `draft`, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao `draft`, abdicando da época de `senior`, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.