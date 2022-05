Neemias Queta pré-convocado para seleção portuguesa de basquetebol

Neemias tornou-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na NBA, cumprindo 15 jogos, nos quais somou 45 pontos (média de 3,0 por jogo), 31 ressaltos (2,1), oito desarmes de lançamento (0,5) e seis assistências (0,4), em 119.34 minutos (8.0).

Agora, o poste de 2,13 metros poderá estrear-se na principal seleção das `quinas`, comandada por Mário Gomes, depois de em 2019 ter ajudado Portugal a vencer a divisão B do campeonato da Europa de sub-20, em Matosinhos.

Numa altura em que não tem o seu futuro definido em relação à época 2022/23, é ainda incerta a sua presença na formação das `quinas`, que, joga na Hungria em 01 de julho e, três dias depois, é anfitriã de Montenegro.

Portugal segue no quarto e último lugar do Grupo E da primeira ronda da fase de qualificação para o Mundial de basquetebol de 2023, com quatro pontos, contra oito da vice-campeão olímpica em título França e seis de Montenegro e da Hungria.

O conjunto comandado por Mário Gomes perdeu na receção à Hungria (75-81, em 26 de novembro de 2021) e no Montenegro (83-69, em 29) e, depois, sofreu dois desaires face aos gauleses, por 94-56 em Dijon (24 de fevereiro) e por 56-69 em Matosinhos (27).

Na lista dos 23 pré-convocados, destaque ainda para a ausência do poste Sasa Borovnjak e a presença do extremo Jeremiah Wilson (San Giobbe Chiusi).

A seleção portuguesa estará em estágio de 19 de junho a 05 de julho, primeiro em Viana do Castelo e depois em Lisboa.

- Lista dos 23 pré-convocados:

Bases: Diogo Brito (CB Morón, Esp), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), José Barbosa (Benfica), Pedro Bastos (Ovarense), Rafael Lisboa (Spirou Charleroi, Bel), Carlos Cardoso (Vitória de Guimarães), Diogo Gameiro (Benfica), Francisco Amiel (Lusitânia), Miguel Maria Cardoso (Sporting) e Sérgio Silva (Imortal).

Extremos: Diogo Araújo (Sporting), Gonçalo Delgado (Bàsquete Girona, Esp), João Guerreiro (Oliveirense), Miguel Queiroz (FC Porto), Vladyslav Voytso (FC Porto), Jeremiah Wilson (San Giobbe Chiusi, Ita), João Grosso (Oliveirense) e Nuno Sá (CAB Madeira).

Postes: Daniel Relvão (Sporting), Ricardo Monteiro (Oliveirense), Cláudio Fonseca (CAB Madeira) e Neemias Queta (Sacramento Kings, EUA).