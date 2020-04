Números e Curiosidades - Campeonatos interrompidos

Números e Curiosidades – Campeonatos interrompidos (nas modalidades)



Quem ia na frente?



ANDEBOL



- O campeonato parou precisamente entre as 1.ª e 2.ª fases.



- Ia começar-se a jogar a fase final (10 jornadas) com as 6 melhores equipas, FC Porto (39), Sporting (38), Benfica (34), Belenenses (29), Águas Santas (28) e ABC (27)



BASQUETEBOL



- Jogava-se a 1.ª fase da competição, com 4 jornadas para o final da mesma.



- Sporting, Benfica, FC Porto, Oliveirense e Vitória SC estavam apurados para a segunda fase.



- Galitos, CAB Madeira, Esgueira, Lusitânia, Ovarense, Barreirense, Maia e Illiabum lutavam pelas outras 3 posições de "play -pff".



HÓQUEI EM PATINS



- O campeonato está a 7 jornadas do final, com o Benfica (49) com mais 3 pontos que o Sporting (46), mais cinco que a Oliveirense (44) e mais sete que o FC Porto (42).



- O título é decidido por estas 4 equipas.



- Física está praticamente condenada à descida.



FUTSAL



- O campeonato está a 6 jornadas do final da 1.ª fase, com o Sporting (55) com mais 2 pontos que o Benfica (53)



- Sporting, Benfica, Modicus, Leões de Porto Salvo, Quinta dos Lombos, Futsal Azeméis, Sp. Braga e Fundão estão em posição da fase a eliminar.



- Viseu 2001 e Eléctrico ainda tentam chegar a essa fase



- Belenenses e Candoso estão praticamente condenados à descida.



VOLEIBOL



- Faltavam duas jornadas para terminar a 1.ª fase.



- Já se sabe as 4 equipas que estão apuradas para a fase do título, Benfica, Sporting, Sp. Espinho e Fonte Bastardo



RAGUEBI



- Estamos com 5 jornadas da 2.ª fase.



- Faltam 5 jornadas para o fim desta fase.



- Belenenses está na frente com 9 pontos de avanço dos 2ºs classificados, Tecnico (17) e Direito (17)



HÓQUEI EM CAMPO



- Faltava uma jornada e meia para a fase de grupos terminar.



- Lousada, Lamas, Futebol Benfica e o actual campeão Casa Pia estavam apurados para as meias finais da competição.



Em outras 3 modalidades Mundiais:



Este ano iriam, muito possivelmente, bater (ou igualar recordes)... Nadal, Hamilton e Marc Marquez (!)



- Nadal (19) ultrapassar ou igualar Federer (20) em Grand Slam (Talvez o 13.º em Roland Garros)...



- Marc Marquez (6) igualar Rossi (7) em títulos Moto GP...



- Lewis Hamilton (6) igualar Michael Schumacher (7) em títulos de Fórmula 1...



Será que com os campeonatos suspensos/adiados ainda conseguirão?