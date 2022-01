Ogier lidera em Monte Carlo na abertura do Mundial de Ralis

Ogier concluiu esta primeira jornada da 50.ª época do campeonato com o tempo de 25.48,4 minutos, deixando o segundo classificado, o compatriota Sébastien Loeb (Ford Puma), na segunda posição, a 6,7 segundos.



O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o terceiro, a 11,2 segundos de Ogier, que esta temporada participa apenas em algumas provas do campeonato.



“Estamos a tentar fazer pequenos ajustes no carro, mas estamos satisfeitos por termos chegado ao final”, disse Ogier, campeão mundial em título.



Sébastien Loeb, que este ano regressou ao campeonato a tempo parcial com a Ford, mostrou-se satisfeito com o desempenho.



“Divertimo-nos. Mas, foi muito duro para os pneus, que sobreaqueceram a meio do (segundo) troço, tornando difícil manter o carro na estrada”, contou o piloto da Alsácia, que já conquistou nove títulos mundiais (entre 2004 e 2012).



Na prova que marca a estreia de carros híbridos no Mundial de ralis, os Hyundai sentiram problemas. O estónio Ott Tänak (Hyundai i20) teve problemas de motor e não foi além do oitavo lugar, a 41,1 segundos de Ogier.



Também o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) sentiu problemas hidráulicos e de travões, sobretudo no primeiro troço da noite, terminando o dia em sexto, a 28,5 segundos do líder.



Por sua vez, a Ford, que na última temporada foi o "patinho feio" do pelotão, colocou três carros entre os cinco primeiros.



Para além do segundo lugar de Loeb, o francês Adrien Formaux (Ford Puma) foi quarto, a 17,9 segundos, logo seguido do britânico Gus Greensmith (Ford Puma), a 21,9 segundos.



Para esta sexta-feira estão previstas seis especiais, com um total de 97,86 quilómetros cronometrados.