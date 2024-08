Paralímpicos: Natação portuguesa com "boas expectativas" e em busca de recordes

“Todos os nossos nadadores são detentores dos recordes nacionais nas provas que vão nadar, à exceção de Tomás Cordeiro, nos 100 metros bruços, portanto a principal expectativa é que tentem, pelo menos, bater as suas marcas”, disse à agência Lusa a coordenadora técnica de natação adaptada da Federação Portuguesa de Natação (FPN).Mariett Matias lembrou que os nadadores Diogo Cancela e Marco Meneses “foram ambos medalhados nos Mundiais de Manchester2023 e nos Europeus do Funchal2024”, admitindo que essas prestações “abrem boas expectativas”.No entanto, alertou: “Estamos a falar de uma competição onde todos vão estar na sua máxima potência, Vamos com calma, certamente que os quatro vão dar o seu melhor e tentar que as suas prestações sejam as melhores possíveis”.Pela primeira vez, a natação paralímpica portuguesa apresenta uma equipa exclusivamente masculina, facto que a FPN lamenta.“Infelizmente não temos atletas femininas. Tínhamos duas no projeto de preparação, mas infelizmente não conseguiram obter mínimos de qualificação. Isso demonstra um bocadinho também a questão feminina no desporto e mostra que efetivamente temos uma falta de mulheres”, manifestou.Na piscina da Arena Paris La Defense, Portugal vai estar representado por Marco Meneses, Diogo Cancela, Daniel Videira e pelo estreante Tomás Cordeiro.A natação é a terceira modalidade que mais medalhas conquistou para Portugal em Jogos Paralímpicos, com nove subidas ao pódio, numa lista liderada pelo atletismo, com 54, e na qual o boccia surge na segunda posição, com 26.Portugal vai marcar presença nos Jogos Paris2024, que decorrem entre quarta-feira e 08 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.